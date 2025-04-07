Bursa'da Korkutan Deprem

AFAD, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak aktardı.

Bursa'da Korkutan Deprem

AFAD, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6; derinliğini 5.2 kilometre olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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