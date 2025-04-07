Bursa'da Korkutan Deprem
AFAD, Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak aktardı.
AFAD, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20.39'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p03z2ermkS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6; derinliğini 5.2 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2025
DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) https://t.co/VZe1JXtspd
07.04.2025, 20:40:00 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi