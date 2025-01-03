Bursa'da Korkunç Olay: Genç Kadının Sevgilisi Cinayeti İtiraf Etti

Bursa'da otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Fatma Elif Kutlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının erkek arkadaşı, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti.

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Bursa'da Korkunç Olay: Genç Kadının Sevgilisi Cinayeti İtiraf Etti

Bursa'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunup, hastanede hayatını kaybeden Fatma Elif Kutlu'nun (25) cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı Harun K. (35) çıktı. Polisin yakaladığı şüphelinin, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

Bursa'da Korkunç Olay: Genç Kadının Sevgilisi Cinayeti İtiraf Etti - Resim : 1

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak’ta park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, üzerinden ehliyet çıkan Fatma Elif Kutlu'ya müdahalesini yaptıktan sonra yakındaki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatma Elif Kutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'da Korkunç Olay: Genç Kadının Sevgilisi Cinayeti İtiraf Etti - Resim : 2

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gürsu ilçesinde mobilya mağazası olan Fatma Elif Kutlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevrede önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli Harun K.'yi olaydan 1 saat sonra saklandığı Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan Harun K.'nin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Akşam, Elif ile birlikte gezdik. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştık. Sinirlenince silahımı çıkartıp kendisine ateş ettim" dediği öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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