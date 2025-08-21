Bursa'da Korku Filmlerini Aratmayan Görüntüler! Bir Anda Ortaya Çıkan Palyaço Panik Yarattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’yı palyaço paniği sardı. Elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli bir kişi için inceleme başlatıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, sokakda palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü.

Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

MAHALLEDE ŞİKAYETLER ARTTI

Mahallenin muhtarı Emine Aytekin, şikayetler üzerine konuyu polis ekiplerine bildirdi. Aytekin, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA