Bursa'da Korku Filmlerini Aratmayan Görüntüler! Bir Anda Ortaya Çıkan Palyaço Panik Yarattı

Bursa'da palyaçoyu gören vatandaşlar evlerine kaçtı. Elinde bıçak olduğu öne sürülen palyaço, emniyet ekiplerine bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bursa'da Korku Filmlerini Aratmayan Görüntüler! Bir Anda Ortaya Çıkan Palyaço Panik Yarattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’yı palyaço paniği sardı. Elindeki bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladığı iddia edilen palyaço kıyafetli bir kişi için inceleme başlatıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, sokakda palyaço kıyafetiyle dolaşan elinde bıçak olduğu öne sürülen kişi, sokakta oynayan çocukları kovaladı. 18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak’taki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü.

Bursa'da Korku Filmlerini Aratmayan Görüntüler! Bir Anda Ortaya Çıkan Palyaço Panik Yarattı - Resim : 1

Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

Bursa'da Korku Filmlerini Aratmayan Görüntüler! Bir Anda Ortaya Çıkan Palyaço Panik Yarattı - Resim : 2

MAHALLEDE ŞİKAYETLER ARTTI

Mahallenin muhtarı Emine Aytekin, şikayetler üzerine konuyu polis ekiplerine bildirdi. Aytekin, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak Kapınızın Önüne Tuz Serpin, Evinizdeki Farkı Görün! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Kolesterol Düşmanı En İyi Kahvaltı Seçildi! Uzmanlar Altını Çizerek Öneriyor Kolesterol Düşmanı En İyi Kahvaltı Seçildi! Uzmanlar Altını Çizerek Öneriyor
ABD’de Büyük Felaket Alarmı! Yılık İlki Olacak… Kanada’da Risk Altında, Acilen Tahliye Emri Verildi ABD’de Büyük Felaket Alarmı! Yılık İlki Olacak
Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay Mardin’de Sır Ölüm: İki Kız Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu! İlk İncelemede Şok Detay
122 Hat Kaldırılıp Yerine Metrobüs Getiriliyor! Müjde Verildi, 1 Saat Süren Yolculuk 30 Dakikaya Düşecek 1 Saat Süren Yolculuk 30 Dakikaya Düşecek
100 Kilodan 2 Litre Yağ Çıkıyor! Ücretsiz Topladılar, Hem Fotoğraf Çektirdiler Hem Kazandılar 100 Kilodan 2 Litre Yağ Çıkıyor! Ücretsiz Topladılar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Bez bebek’ Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in Son Halini Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi