Bursa'da Kereste Fabrikası Cayır Cayır Yandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangın 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bursa'da Kereste Fabrikası Cayır Cayır Yandı

Bursa'da kereste fabrikasında çıkan yangın, 1 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Kereste Fabrikası Cayır Cayır Yandı - Resim : 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat müdahale sonrası kontrol altına aldı. Kereste fabrikasında soğutma çalışması sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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