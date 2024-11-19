Bursa'da Kaybolan 2 Kız Çocuğu Bulundu

Bursa’da 2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 13 yaşındaki İdil Durgut ile 4 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Çisem Su Çiçek, polis ekiplerince merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde bulundu. Kaybolan 2 kız çocuğu da ekiplerce Çocuk Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Konu ile ilgili olarak Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16.11.2024 günü evden ayrılmış olan ve aileleri tarafından kayıp müracaatları bulunan İdil Durgut ve Çisem Su Çiçek isimli çocuklar, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 18.11.2024 günü sağ salim bulunmuşlardır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA