Bursa’da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuğunu Denize Attı, Kendisi Kurtuldu Oğlu Can Verdi

Bursa’nın Mudanya’da bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Kadın kendi çabasıyla kıyıya çıkmayı başarırken küçük çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne, ilk ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dedi.

Olay, saat 15.30 civarında Güzelyalı Yat Limanı’nda meydana geldi. İddialara göre S.G., oğlu M.B.G. ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra anne kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, M.B.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B.G.’nin cansız bedeni sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCE OĞLUNU ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

Edinilen bilgilere göre, anne S.G.’nin önce çocuğunu denize bıraktığı, ardından kendisinin de suya atladığı öne sürüldü. Kısa süre sonra kıyıya çıkmayı başaran kadının, çocuğunu sudan çıkaramadığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan 5 yaşındaki M.B.G.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Minik çocuğun naaşı, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

‘ÇOCUĞU DENİZE ATTIM, BEN DE ATLADIM’

Gözaltına alınan S.G.’nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Anne hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla işlem başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

