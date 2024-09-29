Bursa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Demirel Sokak’tan çıkan Emre Y. (29) yönetimindeki otomobil ile Paşaören Sokak’tan çıkan Muhammet Salih Ç.’in (26) kullandığı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 60 AEA 135 plakalı otomobil, bir evin bahçesindeki depoya çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 60 AEA 135 plakalı otomobildeki Taha T. (29) ve Muhammet Sefa G. (27) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA