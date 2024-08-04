Bursa'da İki Ambulans Kamyonet ile Çarpıştı: 7 Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için giden ambulansa kamyonet çarptı. Aynı olay için bölgeye giden başka bir ambulans da duramayarak diğer ambulansa arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kırsal Çitlik Mahallesi'ndeki bir kazaya müdahale etmek için giden C.Ç. (42) yönetimindeki ambulans, karşı yönden gelen Ö.İ. (20) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Bu sırada aynı olay için bölgeye seyreden C.B. (30) yönetimindeki ambulans da duramayarak diğer ambulansa arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan sağlık görevlileri O.N, H.U, B.Ö. ve N.Ç. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA