Bursa'da Hastanede Skandal Olay: Cildiye Doktorundan Kadın Hastalara Taciz!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cildiye doktoru, kadın hastaları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Uzman Doktor M.A.K. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanenin ismi ise henüz paylaşılmadı.

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Bursa'da Hastanede Skandal Olay: Cildiye Doktorundan Kadın Hastalara Taciz!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. isimli bir kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uzman Doktor M.A.K. hakkında bir taciz iddiası ortaya attı.

Zeynep O. sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi.

TUTUKLANDI

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Uzman Doktor M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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