Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasadı başladı. Ancak, üreticiler düşük fiyatlar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Üretici Ergin Çakar, "Ürettikçe batıyoruz" şeklinde konuştu.
Yenişehir'de biber hasadının başlamasıyla birlikte, biber fiyatlarının geçen yıla göre ciddi şekilde düştüğü gözlemlendi. Geçen yıl 20 liradan satılan kapya biberin bu yıl 8-12 lira arasında değiştiğini belirten Ergin Çakar, üreticilerin para kazanamadığını vurguladı.
Mazot fiyatlarının geçen yıl 19 lira civarındayken bu yıl 45 liraya yükseldiğini, gübre ve işçilik maliyetlerinin de iki kat arttığını belirten Çakar, "Gübre ve işçilik maliyetleri iki katına çıktı ama biz üreticiler para kazanamıyoruz. Hadi biber ekmedik, fasulye ektik, o da tarlada kaldı. Şimdi tohuma bırakıyoruz ama ne olacağı belirsiz. Ayçiçeği taban fiyatı da çok düşük. Çiftçiler artık üretimden vazgeçip hayatlarını nasıl sürdüreceklerini düşünüyor. Önümüzdeki ekim ve kasım ayında üreticilerin bankalara ve Tarım Kredi'ye olan borçlarını ödemesi gerekiyor. Ama kazanamayan çiftçi bu borçları nasıl ödeyecek? Maalesef durumumuz kötü. Üretici olarak katkıda bulunmak istiyoruz ama ürettikçe batıyoruz" dedi.
Çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken diğer bir üretici Sadi Aktaş ise, geçen yıl kırmızı biberin 18-20 TL'den satıldığını, dolmalık biberin ise 25 liraya kadar çıktığını hatırlattı. Ancak 2024 yılında işçilik, mazot, gübre ve ilaç maliyetlerinin artmasına rağmen, yeşil biberin 4 TL, kırmızı biberin ise 10-12 TL arasında satıldığını belirtti.
Dolma biberin 5-10 TL arasında alıcı bulduğunu ifade eden Aktaş, “Yaklaşık 25 gün boyunca 4-5 lira arasında satılan bu biberlerden çiftçilerimiz tamamen zarar etti ve hala zarar etmeye devam ediyor” dedi.
Yetkilileri çiftçilerin yaşadığı zorlukları çözmek için harekete geçmeye çağıran Aktaş, üreticilerin mevcut koşullarda sürdürülebilir bir şekilde çalışmasının zor olduğunu vurguladı.