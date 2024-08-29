Bursa'da Hasadı Başladı Fiyatında Rekor Düşüş Oldu: Çiftçi Karalar Bağladı

Çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken diğer bir üretici Sadi Aktaş ise, geçen yıl kırmızı biberin 18-20 TL'den satıldığını, dolmalık biberin ise 25 liraya kadar çıktığını hatırlattı. Ancak 2024 yılında işçilik, mazot, gübre ve ilaç maliyetlerinin artmasına rağmen, yeşil biberin 4 TL, kırmızı biberin ise 10-12 TL arasında satıldığını belirtti.

Dolma biberin 5-10 TL arasında alıcı bulduğunu ifade eden Aktaş, “Yaklaşık 25 gün boyunca 4-5 lira arasında satılan bu biberlerden çiftçilerimiz tamamen zarar etti ve hala zarar etmeye devam ediyor” dedi.

Yetkilileri çiftçilerin yaşadığı zorlukları çözmek için harekete geçmeye çağıran Aktaş, üreticilerin mevcut koşullarda sürdürülebilir bir şekilde çalışmasının zor olduğunu vurguladı.