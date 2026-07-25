Bursa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Bursa'da kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton duvarına çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, biri 12 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı. Kalbi duran çocuk, yoldan geçen bir doktorun müdahalesiyle hayata döndürüldü.

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Bursa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Begüm Şevval Usta'nın (26) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bayramdere köprülü kavşağındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, içindeki 5 kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen ve Antalya'da çocuk acil uzmanı olarak görev yapan bir doktor yaptı. Kalbi duran 12 yaşındaki Ş.A., doktorun müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Bursa'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Resim : 1

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada sürücü Begüm Şevval Usta ile Nureddin Acar ve Müzeyyen Acar olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ş.A. ile Filiz Usta hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Bursa Trafik kazası
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