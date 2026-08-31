Bursa'da Düğün Kabusa Döndü: Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 367 Kişi Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğüne katılan konuklara tavuk ve pilav ikram edildi.

YEMEĞİ YİYENLER HASTANELERE AKIN ETTİ

Yemeğin ardından çok sayıda kişide mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösterenler ambulans ve özel araçlarla Orhaneli Devlet Hastanesi ile kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

367 KİŞİ ZEHİRLENDİ, 23 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada gece boyunca hastanelere başvuranların sayısının 367 olduğu belirtilirken, durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30 Ağustos 2026 tarihinde Orhaneli ilçemizde düzenlenen bir sünnet cemiyetinde verilen yemekten kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi vakası üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Olaydan etkilenen 367 vatandaşımız gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesi’nin yanı sıra çeşitli hastanelere başvurmuştur. Orhaneli Devlet Hastanesi’ne yapılan başvurulardan 74 hasta, ambulanslarla merkezdeki hastanelerimize taşınmıştır. Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir.”

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alındığı da belirtilerek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır” denildi.

Kaynak: DHA