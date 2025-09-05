Bursa'da Dev Operasyon: Zehir Tacirlerine Darbe
Bursa’da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kilogram hammadde ele geçirildiğini açıkladı. Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini övdü. “Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı vererek, “Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.
Kaynak: İHA