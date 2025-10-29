Bursa’da Dehşet Anları! 250 Kiloluk Kapı Küçük Kızın Üzerine Düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 9 yaşındaki Asmin Ç., bahçede oyun oynarken 250 kiloluk demir kapının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kafatasında kırıklar tespit edilen küçük kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son Güncelleme:
Bursa’da Dehşet Anları! 250 Kiloluk Kapı Küçük Kızın Üzerine Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen feci olayda, 9 yaşındaki Asmin Ç. ölümden döndü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde yaşandı.

OYUN OYNARKEN DEMİR KAPI ÜZERİNE DEVRİLDİ

İddiaya göre küçük Asmin, bahçede oyun oynadığı sırada yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki sürgülü demir kapının altında kaldı. Ailesi, çocuğu kapının altından güçlükle çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Bursa’da Dehşet Anları! 250 Kiloluk Kapı Küçük Kızın Üzerine Düştü - Resim : 1

Hastanede yapılan kontrollerde Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Durumu ağır olan küçük kız, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar, Asmin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ağır demir kapının nasıl devrildiği ve montajında ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı VarMersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı VarGüncel

Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya MühürGebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya MühürGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı Fethiye'de Görsel Şölen! Gökyüzüne Bakan Telefonuna Sarıldı
Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür Gebze'de Çöken Binanın Yanındaki 8 Binaya Mühür
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de Çöken 7 Katlı Bina Hakkında Şok İddia! Türkiye'nin Gözü Kulağı Gebze'de
Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Mersin'de Feci Kaza! 3 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Gebze’de Çöken Binadan Acı Haber Geldi! 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı Gebze’de Çöken Binadan Acı Haber Geldi
Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor Bu Emeklilerin Maaşından Kesinti Yapılacak! Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı! AK Parti’de Sürpriz Karar! 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!
Aydın Didim'de Korkutan Deprem Aydın Didim'de Korkutan Deprem
Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi Altında İkinci Perde Başlıyor: Yatırımcılar Dikkat! İslam Memiş'ten 'Pozisyon Alın' Çağrısı Geldi