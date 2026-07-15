Bursa'da Çıkan Yangın Balıkesir'e Sıçradı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ederken rüzgarın da büyümesiyle birlikte Balıkesir ili sınırlarındaki bölgeye ilerledi.

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Osmanlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

BURSA'DA BAŞLAYAN YANGIN BALIKESİR'E SIÇRADI

Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-DHA

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