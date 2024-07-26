Bursa'da Alevler Yükseldi! 3 Katlı Binada Yangın

Bursa'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

3 KATLI BİNA KÜLE DÖNDÜ

Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İHA