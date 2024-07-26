Bursa'da Alevler Yükseldi! 3 Katlı Binada Yangın
Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bursa'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.
3 KATLI BİNA KÜLE DÖNDÜ
Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: İHA
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