Bursa'da Alevler Yükseldi! 3 Katlı Binada Yangın

Bursa'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Bursa'da Alevler Yükseldi! 3 Katlı Binada Yangın

Bursa'da Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

3 KATLI BİNA KÜLE DÖNDÜ

Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Kaynak: İHA

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