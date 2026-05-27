Bursa'da Acı Haber... Sulama Göletine Giren Genç Boğuldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren genç boğuldu.

Son Güncelleme:
İlçeye bağlı Aktaş Mahallesi'ndeki arkadaşlarıyla sulama göletine giren 19 yaşındaki Mustafa Çindan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıç polisleri, bir süre sonra gencin cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

