Bursa’da 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Kurşunlu Mahallesi’ne seyir halinde olan Recep C. (39) yönetimindeki 43 ACG 510 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sinan S. (39) idaresindeki 11 ABE 636 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Recep C. (39), Sinan S. (39), Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. (7) ve diğer araçta bulunan Defne S. (6), Demir S. (3) ile Elif S.’ye (39) ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, sevk edilen ambulanslar ile beraber İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Yüksel C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA