Bursa'da 2 Aylık Bebeğin Kahreden Ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirirken uyuyakalması sonucu genzine süt kaçan 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen bebek kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 2 Aylık Bebeğin Kahreden Ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 03.00 sıralarında, Murat (34) ve Elzana Sayfat (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebeğini, anne kucağına alıp emzirmeye başladı. Anne, kucağındaki bebeği emzirirken uykuya daldı.

Kısa süre sonra uyanan kadın, bebeğinin hareketsiz olduğunu görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Bebek, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybeden bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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