Bursa'da 100 Bin TL'lik Kaçak Saat Yakalandı

Bursa'da, Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 110 adet, piyasa değeri 100 bin lirayı aşan elektronik saat ele geçirdi.

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Bursa'da 100 Bin TL'lik Kaçak Saat Yakalandı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde yaptıkları takip sonucunda, şüpheli olarak değerlendirilen bir araç durduruldu. Aracı kullanan Ö.Y.’nin (19) kullandığı aracın bagajından paketlenmiş halde piyasa değeri 100 bin lira olarak değerlendirilen 110 adet kaçak elektronik kol saati ele geçirildi.

Ö.Y. isimli şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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