Bursa Uludağ'da Korku Dolu Anlar! Metrelerce Yükseklikte Mahsur Kaldılar

Türkiye'nin en önemli kış turizmi noktalarından Bursa Uludağ'da korku dolu anlar yaşandı. Telesiyejin aniden durması nedeniyle 51 kişi yerden metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Valilik, 51 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde, 51 kişiyi taşıyan telesiyej henüz bilinmeyen nedenle arızalandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Telesiyejde mahsur kalanlar, ekiplerce kurtarıldı.

Konuya ilişkin Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Osmangazi ilçesi 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir telesiyejde teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arızadan etkilenen 51 vatandaşımız, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmaları sonucunda normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da korkutan olaya ilişkin açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde telesiyej arızası olduğunu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarının alındığını anımsattı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel ile 26 ekipman ve araç sevk edildiğini belirten Yerlikaya, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek için Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekibin de görevlendirildiği kaydetti.

Mahsur kalanlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir gayret ve özveriyle kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Uludağ
Son Güncelleme:
Atlas Çağlayan'ın Ailesini Tehdit Eden 1 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı Ailesiyi Tehdit Eden 1 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dilovası OSB'deki Fabrikada Patlama: Bir İşçi Yaralandı Dilovası'nda Fabrikada Patlama, Bir İşçi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Enes Batur, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Berkcan Güven... 26 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Rapçiler ve YouTuberlara Gözaltı
Milyonların Beklediği Haber Geldi: Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emekli Aylığı Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi Altında Rekor Sonrası Sert Çakılma: İslam Memiş O Tarihi İşaret Etti, Piyasalar Kitlendi
Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu Fatih Ürek’in Son Anları Yürek Burktu: Cenaze Detayları Belli Oldu
İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama İran'daki Bender Abbas Limanı'nda Patlama