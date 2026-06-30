Bursa Orhaneli’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yörükler Mahallesi yakınlarında yükselen alevleri kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA-DHA

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