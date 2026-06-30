Bursa Orhaneli’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA-DHA