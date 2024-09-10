Bursa-İzmir Otoyolu'ndaki Kazada 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Muratcan Atay (34) idaresindeki 34 HF 3462 plakalı hafif ticari araç, Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen araçtaki sürücü ve yanındaki arkadaşı Turgut Özdemir (50) yaralandı.

Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Muratcan Atay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Turgut Özdemir ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazanın, İzmir'de yaşayan iki arkadaşın kargo işi yapmak için İstanbul'dan satın aldıkları hafif ticari araçla İzmir'e giderken yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA