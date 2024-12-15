Bursa Adliyesi'ndeki Saldırıda Şehit Düşen Uzman Çavuş Memleketine Uğurlandı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önceki gün silahlı saldırı düzenlendi. Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti.

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

2 JANDARMA VURULDU

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırının ardından adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarının da aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri dün Yıldırım ilçesinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde şehit oldu.

EŞİ, 8 AYLIK KIZIYLA UĞURLADI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için bugün tören düzenlendi. Şehit Yaşar’ın cenazesi, Görükle Mahallesi’ndeki evinde alınan helalliğin ardından askeri törenin düzenleneceği, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile kurum müdürleri katıldı. Şehit Nurettin Yaşar'ın babası İbrahim, annesi Medine ve eşi Asiye Yaşar, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Asiye Yaşar, törene üzerinde eşinin parkası ve kucağında 8 aylık kızı Nare Lina ile katıldı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, törenin ardından Yenişehir Havaalanı’ndan, toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehidin naaşı, Merkez Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Çandık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA