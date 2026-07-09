Bursa Adliyesi Önünde Meydan Savaşı! Bir Polis Dahil 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Bursa Adalet Sarayı’ndaki bir duruşmada salondan çıkarılan taraflar, adliye binası önünde birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adalet Sarayı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, görülmekte olan bir davanın duruşması sırasında taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Mahkeme salonundaki huzuru bozan kalabalık grup, görevliler tarafından salon dışına çıkarıldı. Ancak öfkeli kalabalığın tartışması adliye koridorlarında da dozunu artırarak devam etti, adliye binası içine çok sayıda takviye polis ekibi yönlendirildi.

ADLİYE ÖNÜ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Polis eşliğinde adliye binasından dışarı çıkartılan taraflar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yeniden karşı karşıya geldi. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine onlarca kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bursa Adliyesi Önünde Meydan Savaşı! Bir Polis Dahil 3 Yaralı, 5 Gözaltı - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda, polis ekipleri kavgayı ayırmak için devreye girdi.

YARALI POLİS VE ŞÜPHELİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kalabalığı ayırmak için araya giren bir polis memuru arbede sırasında kolundan yaralandı. Kavga eden gruplardan ise 2 şüpheli aldıkları darbeler sonucu kanlar içinde kaldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun ve şüphelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Adliyesi Önünde Meydan Savaşı! Bir Polis Dahil 3 Yaralı, 5 Gözaltı - Resim : 2

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin de müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede, kavgaya karıştığı ve polise mukavemet gösterdiği belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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