Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı!

2025 yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Bakan Osman Aşkın Bak, burs ve kredi alacak öğrencilerin 9 Kasım 23:59’a kadar e-Devlet’ten taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini belirtti.

BURS KAÇ LİRA OLDU?

KYK burs ve kredi tutarları bu yıl artırıldı. Lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira, yüksek lisans yapanlara 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılacak.

