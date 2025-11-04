Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı!
2025 yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Bakan Osman Aşkın Bak, burs ve kredi alacak öğrencilerin 9 Kasım 23:59’a kadar e-Devlet’ten taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini belirtti.
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.🇹🇷🙋🏻♂️— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 4, 2025
📌9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/tx7G78xWFK
BURS KAÇ LİRA OLDU?
KYK burs ve kredi tutarları bu yıl artırıldı. Lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira, yüksek lisans yapanlara 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılacak.
