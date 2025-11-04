Burs ve Kredi Sonuçları Açıklandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılıyor. Bakan Osman Aşkın Bak, burs ve kredi alacak öğrencilerin 9 Kasım 23:59’a kadar e-Devlet’ten taahhütnamelerini onaylaması gerektiğini belirtti.

Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.



9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.



Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/tx7G78xWFK — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 4, 2025

BURS KAÇ LİRA OLDU?

KYK burs ve kredi tutarları bu yıl artırıldı. Lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira, yüksek lisans yapanlara 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılacak.

