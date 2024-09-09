Burs Alayım Derken Mağdur Olmayın: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor
Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde dolandırıcılar, öğrencileri burs yardımı bahanesiyle hedef alıyor. SMS ve e-posta yoluyla burs verme vaadiyle öğrencilere ulaşan dolandırıcılar, güvenlik uzmanlarının uyarılarına göre, burs ödeneği adı altında sahte linkler göndererek kişisel bilgileri çalmaya çalışıyor.
Kaynak: İHA
Son dönemde internet üzerinden dolandırıcılık vakalarında artış gözlemleniyor. Özellikle burs yardımı vaadiyle öğrencilerle iletişime geçen dolandırıcılar, mesaj içeriklerinde "Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın" gibi ifadeler kullanarak öğrencileri kandırıyor. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleri, kişisel bilgilerinizi çalmayı hedefliyor ve dolandırıcılar, elde ettikleri bilgilerle dijital cüzdan hesaplarına erişim sağlayarak finansal suçlar işliyor.
Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, dolandırıcıların yöntemlerini şöyle açıkladı: "Dolandırıcılar, burs verme vaadiyle SMS veya e-posta yoluyla öğrencilere çeşitli linkler gönderiyor. Öğrenciler, bu linklere tıkladıklarında karşılarına çıkan formlarda kişisel bilgilerini giriyor. Bu bilgileri toplayan dolandırıcılar, öğrenciler adına dijital cüzdan hesapları açarak bu hesaplardan yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor. Bu tür işlemler sonucunda öğrenciler, suçların faili olarak gösterilebiliyor."
Dolandırıcılardan korunmak için Adli Bilişim Uzmanı Akman, şu uyarılarda bulundu: "Öğrencilere gelen burs tekliflerini içeren SMS veya e-postalardaki linklere tıklamamaları gerektiğini öneriyoruz. Gerçek burslar, vakıflar ve dernekler aracılığıyla resmi prosedürlerle sağlanır. Hiçbir dernek veya vakıf, doğrudan SMS veya e-posta yoluyla kimlik bilgilerinizi talep etmez."
Vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtiyor. Celal Kıvanç, "Dolandırıcılık, her yaş grubundan insanı etkileyebiliyor. Devletin bu konuda daha fazla önlem alması ve dolandırıcılıkla mücadelede etkin çalışması gerekiyor. Dolandırıcılar sürekli yeni yöntemler geliştiriyor, bu nedenle halkın bilinçlenmesi ve dikkatli olması önemli" şeklinde konuştu.