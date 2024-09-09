Burs Alayım Derken Mağdur Olmayın: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor

Vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarına karşı daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini belirtiyor. Celal Kıvanç, "Dolandırıcılık, her yaş grubundan insanı etkileyebiliyor. Devletin bu konuda daha fazla önlem alması ve dolandırıcılıkla mücadelede etkin çalışması gerekiyor. Dolandırıcılar sürekli yeni yöntemler geliştiriyor, bu nedenle halkın bilinçlenmesi ve dikkatli olması önemli" şeklinde konuştu.