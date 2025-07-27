Burhaniye’de Baz İstasyonuna Tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde bir evin çatısına kurulan iki baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Burhaniye Halk İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen eylemde vatandaşlar, baz istasyonlarının kaldırılmasını talep etti.

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Burhaniye’de Baz İstasyonuna Tepki
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi’nde bir evin çatısına kurulan iki baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Burhaniye Halk İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen eylemde vatandaşlar, baz istasyonlarının kaldırılmasını talep etti.

İddiaya göre, 1105 Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin çatısına kurulan iki baz istasyonu, baca görünümüne sahip kaplamalarla kamufle edildi.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, Burhaniye Halk İnisiyatifi’nin çağrısıyla sokakta toplanarak basın açıklaması yaptı. Ellerinde “Kanser olmak istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Tankişi, son yıllarda yerleşim yerlerine, okul bahçelerine ve çocuk parklarının yakınına baz istasyonları yerleştirildiğini belirtti. Aynı binaya ikinci baz istasyonunun kurulmasına tepki gösteren Tankişi, şunları kaydetti:

“GSM şirketleri hiçbir denetime tabi tutulmadan yaşam alanlarını işgal etmektedir. Devlet ise halkı değil, şirketleri koruyan uygulamaları ile bu sürecin ortağı olmaktadır. Uzun süre radyasyona maruz kalmanın özellikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği bilimsel olarak dile getiriliyor. Buna rağmen halkın kaygıları göz ardı ediliyor.”

Kaynak: AA

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