Şehitlerimizin Naaşı Türkiye'ye Getirilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan 20 askerin naaşının A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.
Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:
"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.
Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.
Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz.
Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."
