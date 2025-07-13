Burhanettin Bulut'tan, Ankara'daki Facia İçin Taziye Mesajı

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Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ankara’da 26 katlı bir binada çıkan yangında, 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA