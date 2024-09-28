Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve son 3 Kore gazisinden biri olan 94 yaşındaki Hasan Ali Tulunay hayatını kaybetti. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında mezarlık içerisine getirilen Gazi Tulunay, yapılan törenle toprağa verildi.

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Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde yaşayan ve Burdur'un son 3 Kore gazisinden biri olan 94 yaşındaki Hasan Ali Tulunay dün hayatını kaybetmişti. Gazi için bugün Kuşbaba köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek, İl Jandarma Komutanı J. Albay Mehmet Balcı, Bucak Kaymakamı Bayram Gale, Bucak Cumhuriyet başsavcısı Sefa Aygün, Bucak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Çatlı, askerler, gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Kuşbaba köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının askerlerin omuzlarında mezarlık içerisine getirilen Kore Gazisi Hasan Ali Tulunay'ın cenazesi burada dualarla toprağa verildi.

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Defin işlemlerinin ardından Hasan Ali Tulunay'ın ailesine Garnizon Komutanı Tank Albay Şengezer Şimşek tarafından Türk bayrağı taktim edildi.

Kaynak: İHA

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