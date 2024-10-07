Burdur'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Burdur'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur'da Uyuşturucuya Geçit Yok

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan O.A. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ​​​​​​​

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