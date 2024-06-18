Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Burdur Valiliği, Salda Gölü çevresine asfalt yol çalışmasıyla ilgili "Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" açıklamasını yaptı.

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Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması

Burdur Valiliği, sosyal medya haber sitelerinde çıkan Salda Gölü çevresine yeni yol yapıldığı iddialarına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı, bunun yol iyileştirme çalışması olduğunu belirtti.

'AYKIRI DAVRANIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK'

Açıklama şöyle:

"2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşalımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

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