Burcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'nde

AK Parti'ye katılacak olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasına geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'nin Ankara'daki genel merkezine giriş yaptı. Köksal'ın bugün gerçekleşecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.

İlk kez tv100 ekranlarında AK Parti'ye geçeceğini duyuran Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Burcu Köksal
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçiye ‘Milyar Dolarlık’ Kalkan: Dev Finansman Paketini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçiye ‘Milyar Dolarlık’ Kalkan
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Özgür Özel’den Burcu Köksal’a Sert Rest: 'Tehditse Daniskasını Ediyorum!' Özgür Özel’den Burcu Köksal’a Sert Rest: 'Tehditse Daniskasını Ediyorum!'
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak