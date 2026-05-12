Burcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'nde

CHP'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'nin Ankara'daki genel merkezine giriş yaptı. Köksal'ın bugün gerçekleşecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.

İlk kez tv100 ekranlarında AK Parti'ye geçeceğini duyuran Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA