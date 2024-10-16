Bunu Yapmayan Araç Sahipleri Trafikten Men Edilecek: Tüm Araba Sahiplerini İlgilendiriyor
Trafiğe çıkan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. 2024 yılı itibarıyla bunu yaptırmayan sürücülerin araçları trafikten men edilecek. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Araç muayenesi, trafikte güvenliği sağlamak için belirli periyotlarla yapılması gereken zorunlu bir işlemdir. Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için bu kontrollerin zamanında yapılması büyük önem taşıyor.
CEZASI BÜYÜK
2024 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkan sürücülere 1507 TL ceza uygulanacak. Bu cezanın yanı sıra, araçlar trafik denetimlerinde durdurulabilir ve trafikten men edilebilir.
Muayenesi eksik bir araç, trafik kontrolünde tespit edilirse çekici ile otoparka götürülüp trafikten men edilecek ve araç muayenesi yapılana kadar trafikte kullanılamayacak. Ayrıca, muayenesiz araç kullanan sürücülerin ehliyetine 10 ceza puanı eklenecek. Bu ceza her muayenesiz kullanımda tekrarlanacak.