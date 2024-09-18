Bunu Yapanlar Ulaşımda 1000 TL Destek Alıyor: Her Binişte 2 TL İndirimli

Ulaşımda dev destek açıklaması yapıldı. İkametini taşıyana 1000 TL'lik destek ödemesinin yanında her binişte 2 TL indirim uygulanacak. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada ulaşım desteği sağlamak için bu adımı attıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Bunu Yapanlar Ulaşımda 1000 TL Destek Alıyor: Her Binişte 2 TL İndirimli - Resim: 1

Burdur Belediyesi, üniversite öğrencilerini sevindirecek bir kampanya başlattı. Şehre ikametini taşıyan öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği sunulacak. Bu yardım, Burdur Özel Halk Otobüsleri’nden faydalanan öğrencilere kent kart aracılığıyla sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin ikametgahlarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar Burdur’a taşımaları gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından, öğrencilere 1000 TL’lik destek kent kart noktalarından yüklenecek.

Kaynak: ANKA

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