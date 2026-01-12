Bunu Yapanlar İnsan Olamaz! Araçla Ezilen Köpek Daha Önce de Tüfekle Vurulmuş

Hayvana şiddetin son adresi Bolu oldu... Bir sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti. Sürücü yakalandı, yaralı köpek ise tedaviye alındı. Arka bacaklarında çok sayıda kırık olan köpeğin daha önce de tüfekle vurulduğu ortaya çıktı, vücudunda 300-400 saçma izi tespit edildi.

İsyan ettiren olay, önceki gün Bolu'nun Doğancı köyünde meydana geldi. Otomobiliyle köy içerisinde ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içinde kıvranırken sürücünün yoluna devam ettiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKA BACAKLARINDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Yaralı köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Bunu Yapanlar İnsan Olamaz! Araçla Ezilen Köpek Daha Önce de Tüfekle Vurulmuş - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE TÜFEKLE VURULMUŞ

Köpeğin çekilen röntgeninde, daha önce tüfekle vurulduğu ve vücudunda 300-400 saçma izi tespit edildi.

Bunu Yapanlar İnsan Olamaz! Araçla Ezilen Köpek Daha Önce de Tüfekle Vurulmuş - Resim : 2

Köpeği ezen sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Hayvana eziyet Bolu
