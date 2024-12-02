Bunu Yapan İnsan Olamaz! Köpeği Minibüsün Arkasına Bağlayıp Metrelerce Sürükledi

Hayvana yönelik şiddetin son adresi Balıkesir oldu. Gönen'de vicdansız sürücü, bir köpeği minibüse iple bağlayıp metrelerce sürükledi. Köpeğin eziyet gördüğü anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Bunu Yapan İnsan Olamaz! Köpeği Minibüsün Arkasına Bağlayıp Metrelerce Sürükledi

Balıkesir'in Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde 29 Kasım’da saat 16.00 sıralarında bir şahıs, minibüsün tamponuna bağladığı köpeği iple boynundan çekerek metrelerce sürüklendi.

O anları kaydeden sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede köpeğin çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

Kaynak: DHA

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