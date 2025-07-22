Bungalovda Gizli Kamera Skandalında İstenen Ceza Belli Oldu

Sakarya'daki bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında 2 işletmeci için istenen cezalar belli oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Bungalovda Gizli Kamera Skandalında İstenen Ceza Belli Oldu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, nisan ayında bungalov kiralayan aile, işletmede lamba içine yerleştirilmiş gizli kamera bulmuş ve ailenin şikayeti üzerine konu yargıya taşındı, 2 işletmeci çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, şüpheliler hakkında istenen ceza belli oldu.

İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede suçlamaları kabul etmezken, savcılık, şüphelilerin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

Ülke gündeminde geniş yankı uyandıran olayın ardından gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlenmişti. O bungalov ile aynı işletmeye ait olan yanındaki bir bungalov için de yıkım kararı çıkmıştı. Bunun üzerine 2 bungalovun yaklaşık 15 gün önce işletmecilerin görevlendirdiği 4 kişi tarafından sökülerek kaldırıldığı öğrenilmişti.

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Kaynak: Hürriyet

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