Bulun Bu Caniyi! Kediyi Kafasından Tutup Betona Çarptı

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Hayvana yönelik şiddet olaylarına bir yenisi daha Bursa’da eklendi. Sabah saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana gelen olay, insanlığın geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen ve ayakta durmakta güçlük çeken bir caninin kediye uyguladığı şiddet mahalleliyi ayağa kaldırdı.

KEDİNİN ACI ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Alkollü olduğu öne sürülen kimliği belirsiz şahıs, kucağında tuttuğu sokak kedisini henüz belirlenemeyen bir nedenle canını yakacak şekilde sıkmaya başladı.

Hayvanın acı içinde bağırmasına aldırış etmeyen saldırgan, saniyeler sonra kediyi kafasından kavrayarak tüm gücüyle beton zemine çarptı. Kedinin kucaktayken attığı acı çığlıklar ile yere vurulduğu esnada çıkan darbe sesi, kamerada net şekilde duyuldu. Hayvan darbenin etkisiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

MAHLLELİ İSYAN ETTİ

Görüntülerin ortaya çıkması ve kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından mahalle sakinleri ve hayvanseverler duruma sert tepki gösterdi. Vatandaşların şikayetlerinin ardından cani saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA