Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Narlarda Kimyasal Tehlikesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bulgaristan bir kez daha Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid' tespit etti.

Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmişti.

ACETAMİPRİD NEDİR?

Acetamiprid, genel olarak düşük toksisiteli bir pestisit olarak kabul ediliyor. İşte insan sağlığına etkileri:

KISA SÜRELİ ETKİLER

Cilt ve göz tahrişi

Solunum yolu tahrişi

Mide ve bağırsak rahatsızlıkları

Sinir sistemi etkileri

UZUN SÜRELİ ETKİLER

Nörotoksisite

Hormonal etkiler

Üreme sağlığı

CİDDİ ETKİLER

Karaciğer ve böbrek hasarı

Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış sorunları

Kaynak: Haber Merkezi