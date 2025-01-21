Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Narlarda Kimyasal Tehlikesi
Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid' tespit edildi. Acetamipridin karaciğer ve böbrek hasarına neden olduğu biliniyor. İşte insan sağlığına zararları...
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bulgaristan bir kez daha Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid' tespit etti.
Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmişti.
ACETAMİPRİD NEDİR?
Acetamiprid, genel olarak düşük toksisiteli bir pestisit olarak kabul ediliyor. İşte insan sağlığına etkileri:
KISA SÜRELİ ETKİLER
- Cilt ve göz tahrişi
- Solunum yolu tahrişi
- Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
- Sinir sistemi etkileri
UZUN SÜRELİ ETKİLER
- Nörotoksisite
- Hormonal etkiler
- Üreme sağlığı
CİDDİ ETKİLER
- Karaciğer ve böbrek hasarı
- Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış sorunları
Kaynak: Haber Merkezi