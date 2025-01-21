Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Narlarda Kimyasal Tehlikesi

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid' tespit edildi. Acetamipridin karaciğer ve böbrek hasarına neden olduğu biliniyor. İşte insan sağlığına zararları...

Eda Narin Eda Narin
Bulgaristan'ın Türkiye'den Aldığı Narlarda Kimyasal Tehlikesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye'den ihraç edilen bir ürün daha eklendi. Bulgaristan bir kez daha Türkiye'den aldığı narlarda 'acetamiprid' tespit etti.

Bulgaristan, narları sınırdan geri çevirdi. Daha önce de Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı narlarda 'deltamethrin, pyraclostrobin ve chlorpyrifos' tespit edilmişti.

ACETAMİPRİD NEDİR?

Acetamiprid, genel olarak düşük toksisiteli bir pestisit olarak kabul ediliyor. İşte insan sağlığına etkileri:

KISA SÜRELİ ETKİLER

  • Cilt ve göz tahrişi
  • Solunum yolu tahrişi
  • Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
  • Sinir sistemi etkileri

UZUN SÜRELİ ETKİLER

  • Nörotoksisite
  • Hormonal etkiler
  • Üreme sağlığı

CİDDİ ETKİLER

  • Karaciğer ve böbrek hasarı
  • Çocuklarda dikkat eksikliği ve davranış sorunları
Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri ÇevirdiTürkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri ÇevirdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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