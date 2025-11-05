Bülent Arınç’tan Sürpriz Adım: ‘Demirtaş ve Kavala’yı Cezaevinde Ziyaret Edeceğim’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla hem geçmişte yaşadığı tartışmalara hem de güncel gelişmelere değindi.

Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemde yargı kararlarına ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Geldiği nokta, beş yıl önce benim durduğum noktadır” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Kasım 2022’de katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargı süreçleriyle ilgili görüşlerini hatırlattı. Arınç, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandığını söyledi: “... O günlerde yapılan haksızlıkların, organize bir şekilde söylenen ağır kırıcı sözlerin bir kul hakkı oluşturduğuna inanıyorum. Bu hak, ancak samimi bir özürle temizlenir. Eğer bir özür dilenirse, hakkımı helal ederim. Aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm”

'TUTUKLULUK CEZAYA DÖNÜŞMEMELİ'

Eski Meclis Başkanı, “Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de tahliye edilmelidir” dediğini ve bu sözlerin hukukun üstünlüğüne inanan bir siyasetçinin sorumluluğu içinde söylendiğini vurguladı.

Arınç, açıklamasının ardından ağır tepkiler aldığını belirterek şunları kaydetti: "Ancak o açıklamanın ardından, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere pek çok kesimden hak etmediğim ağır ifadeler, yakıştırmalar, hatta iftiralar geldi. O gün bana 'terörist' diyenler, 'hain' diyenler oldu.” Bu tepkilerin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini hatırlatan Arınç, “Çünkü ben, inandığım doğruları savunmakla görevliydim” dedi.

‘BAHÇELİ’NİN BUGÜNKÜ BEYANI KIYMETLİDİR’

Arınç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son günlerde yaptığı “yargı kararlarına uyulmalıdır” açıklamasına da değindi. Arınç “Sayın Bahçeli'nin 'yargı kararlarına uyulmalıdır' şeklindeki bugünkü beyanı elbette kıymetlidir. Geldiği nokta, beş yıl önce benim durduğum noktadır” dedi.

Arınç, yıllardır Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması gerektiğini savunduğunu belirterek, “bizim anayasal mükellefiyetimizdir. Sayın Bahçeli'nin bugün bu noktaya gelmiş olmasını da önemli bir gelişme olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

KAVALA VE DEMİRTAŞ’A ZİYARET

Arınç, açıklamasında dikkat çeken bir ziyaret planını da paylaştı. Gezi tutuklusu Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceğini ifade eden Arınç, “11 Kasım Salı günü, daha önce Adalet Bakanlığımızdan izin alarak planladığım bir ziyaret kapsamında Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim. Bu ziyaret, bir siyasi gösteri değil, insani ve vicdani bir duruşun ifadesidir. Dilerim ki o güne kadar adalet tecelli eder ve her iki ismi de cezaevinde değil, evlerinde, aileleriyle birlikte 'geçmiş olsun' diyerek ziyaret ederim” şeklinde konuştu.

‘ADALETİN TERAZİSİ ŞAŞMAZ’

Sözlerinin sonunda yaşanan sürecin bir vicdan muhasebesi olduğunu belirten Arınç, şu ifadelerle paylaşımını tamamladı: “O gün bana karşı yürütülen kampanya, sadece bir siyasi hesaplaşma değil, bir insanı, düşüncelerinden dolayı itibarsızlaştırma çabasıydı. Bugün yaşanan gelişmeler, hakikatin er geç ortaya çıkacağını bir kez daha göstermiştir. Sözlerimi şu inançla bitiriyorum: Adaletin terazisi şaşmaz, yeter ki elimizle eğip bükmeyelim ve hiçbir siyasi hesap, bir kul hakkının üzerini örtemez.”

