Bülent Arınç'tan Feti Yıldız'a Destek, Bahçeli'ye Çağrı: 'Hukuk Sistemini Yeniden İnşa ve İhya Etmeliyiz'

'FİİLİYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUM'

Arınç'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir. Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım’ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."

