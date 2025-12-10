Bülent Arınç'tan Feti Yıldız'a Destek, Bahçeli'ye Çağrı: 'Hukuk Sistemini Yeniden İnşa ve İhya Etmeliyiz'

Bülent Arınç, MHP’li Feti Yıldız’ın Genel Kurul’daki 'tutuklu yargılama ve gizli tanık' uygulamalarını eleştiren konuşmasını 'takdirle' karşıladığını belirtti. Arınç, MHP'li Yaşar Yıldırım’ın 'özgül ağırlık' vurgusuna da atıf yaparak MHP yöneticilerinden söylemlerini fiiliyata geçirme çağrısında bulundu, "Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz" dedi.

Son Güncelleme:
Bülent Arınç'tan Feti Yıldız'a Destek, Bahçeli'ye Çağrı: 'Hukuk Sistemini Yeniden İnşa ve İhya Etmeliyiz'
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik" değerlendirmesinde bulundu.

Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız'ın siyasi pozisyonu nedeniyle ifadelerinin ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

'FİİLİYATA GEÇİRİLMESİNİ BEKLİYORUM'

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın değerlendirmeleri hakkında da yorum yapan Arınç, şunları söyledi:

"O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum."

Arınç'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir. Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım’ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."

Kaynak: Haber Merkezi

