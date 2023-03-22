Bugüne kadar hep AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaş: "Erdoğan cumhurbaşkanı olmasın da kim olursa olsun"

Sokak röportajında konuşan bir yurttaş, bugüne kadar hep AKP'ye oy verdiğini söyleyerek, oy tercihini "Erdoğan olmasın da kim olursa olsun" dedi.

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla ilerlerken, sokak röportajlarında yurttaşlar oy tercihlerini açıklamaya başladı.

Yurttaş TV adlı Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, bugüne kadar hep AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir yurttaş, “Ben artık bir AK Partili olarak ona oy vermiyorum. MHP'yle birleştikten sonra kararımı değiştirdim!" ifadelerini kullandı.

Sokak röportajında konuşan yurttaş Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a neden oy vermeyeceğini şöyle anlattı:

"Erdoğan olmasın kim olursa olsun. Ben bugüne kadar hep ona oy verdim ama milletin anasını ağlattılar. Ben artık bir AK Partili olarak ona oy vermiyorum. MHP'yle birleştikten sonra kararımı değiştirdim!"

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