Bugünden İtibaren Geçerli Olacak, Sigara Fiyatlarına Dev Zam: Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu

Nisan, mayıs ve temmuz aylarında peş peşe zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Türkiye'nin en çok tüketilen sigara grubu Philip Morris, sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. Böylelikle Marlboro, Parliament, Murattı ve Lark sigaralarının güncel fiyat listesi belli oldu.

Son Güncelleme:
Bugünden İtibaren Geçerli Olacak, Sigara Fiyatlarına Dev Zam: Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ile fahiş vergilerin birleşmesi sonucunda sigara fiyatları her geçen ay zamlanmaya devam ediyor.

SİGARA FİYATLARINA 5 LİRA ZAM

Temmuz ayında duyurulan ÖTV rakamlarının ardından, Türkiye'nin en çok tüketilen sigara grubu Philip Morris, ürünlerine ağustos ayında da zam yapma kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marlboro, Parliament, Kent, Lark, Chesterfield, Murattı ve L&M gibi sigara markalarının bulunduğu grup, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ürünlerine 5 liralık zam yaptı.

Zam sonrasında güncellenen "Ağustos ayı sigara fiyat listesi" şu şekilde...

Haberin devamını okumak için tıklayın
Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek Milyonlarca Kişi Nüfus Müdürlüğü'ne Gitmek Zorunda: Yaptırmayana Çok Ağır Ceza Verilecek
Bütün Dünya O Pozu Konuşmuştu! Yusuf Dikeç'e Devlet Tarafından Verilecek Para Ödülü Belli Oldu Bütün Dünya O Pozu Konuşmuştu! Yusuf Dikeç'e Devlet Tarafından Verilecek Para Ödülü Belli Oldu
Önce Şaka Sandılar! Otobüs Durağına Asılan İlanı Görenler Dönüp Bir Daha Baktı Önce Şaka Sandılar! Otobüs Durağına Asılan İlanı Görenler Dönüp Bir Daha Baktı
TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi TRT'de Filenin Sultanları Krizi! Spikerler Birbirine Girdi
Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu: Yalnızca 5 Dakikada Hallediliyor ve Ücretsiz Öğrenenler Nüfus Müdürlüklerine Koştu: Yalnızca 5 Dakikada Hallediliyor ve Ücretsiz
Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi! Tam 35 Ton Altın Rezervi Bulundu! Dünyaca Ünlü Şirket Türkiye'deki Bu İlçeyi Gözüne Kestirdi!
Tarladan 2 Liraya Çıkıyor, Markette 15 Liradan Satılıyor: Hasadı Bu Yıl Rekor Kırdı Tarladan 2 Liraya Çıkıyor, Markette 15 Liradan Satılıyor: Hasadı Bu Yıl Rekor Kırdı
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu
Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek Kimliklerde Yeni Dönem Başladı! Artık Bu Özellik Kullanılabilecek
Güncel Liste Paylaşıldı! Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu Güncel Liste Paylaşıldı! Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Belli Oldu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi
Şampanya Patlattığı Videolar Paylaşıldı... Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi? Görüntülerdeki Kişi Hamas Lideri İsmail Haniye Mi?
Düğün Gecesi Korkunç Kaza! Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi Gelin ve Damat Yaşamını Yitirdi
Kirada Zam Oranı Belli Oldu Kirada Zam Oranı Belli Oldu