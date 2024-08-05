Bugünden İtibaren Geçerli Olacak, Sigara Fiyatlarına Dev Zam: Yeni Fiyat Listesi Belli Oldu
Nisan, mayıs ve temmuz aylarında peş peşe zamlanan sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Türkiye'nin en çok tüketilen sigara grubu Philip Morris, sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. Böylelikle Marlboro, Parliament, Murattı ve Lark sigaralarının güncel fiyat listesi belli oldu.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ile fahiş vergilerin birleşmesi sonucunda sigara fiyatları her geçen ay zamlanmaya devam ediyor.
SİGARA FİYATLARINA 5 LİRA ZAM
Temmuz ayında duyurulan ÖTV rakamlarının ardından, Türkiye'nin en çok tüketilen sigara grubu Philip Morris, ürünlerine ağustos ayında da zam yapma kararı aldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marlboro, Parliament, Kent, Lark, Chesterfield, Murattı ve L&M gibi sigara markalarının bulunduğu grup, bugünden itibaren geçerli olacak şekilde ürünlerine 5 liralık zam yaptı.
Zam sonrasında güncellenen "Ağustos ayı sigara fiyat listesi" şu şekilde...