Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji İl İl Açıkladı

Meteoroloji'nin 27 Ekim hava durumu raporuna göre yurt genelinde yağış beklenmezken, kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde normallere yakın seyredecek.

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Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji İl İl Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji İl İl Açıkladı - Resim : 1

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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