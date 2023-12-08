BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 14 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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