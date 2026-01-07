BUDO Seferleri İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), sert hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 8 seferin tamamını iptal ettiğini açıkladı. BUDO’nun resmi duyurusuna göre, iptaller şu şekilde:

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş): 07:00, 09:30

İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya): 08:00, 11:30

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas): 09:30

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş): 10:00

İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas): 11:30

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya): 13:00

