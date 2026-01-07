BUDO Seferleri İptal Edildi
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), sert hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 8 seferin tamamını iptal ettiğini açıkladı. BUDO’nun resmi duyurusuna göre, iptaller şu şekilde:
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş): 07:00, 09:30
İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya): 08:00, 11:30
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas): 09:30
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş): 10:00
İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas): 11:30
Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya): 13:00
Kaynak: Haber Merkezi
