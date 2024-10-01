BUDO Seferleri İptal Edildi

BUDO seferleri olumsuz hava koşullarına takıldı. Konuya ilişkin açıklamada 8 seferin iptal edildiği bildirildi.

BUDO Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini de vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, iptal edildi.

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak seferlere ilişkin açıklama yaptı.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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