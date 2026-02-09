Buca Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 26 Şüpheli Adliyede

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Buca Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 26 Şüpheli Adliyede
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Buca Belediyesi'nde rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

